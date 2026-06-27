Азербайджанский боец Фарман Гасанов прокомментировал свою победу на турнире UFC Fight Night Baku и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом победитель боя предварительного карда заявил на пресс-конференции.

"Испытываю невероятные эмоции. Для меня большая честь драться перед своими соотечественниками и чувствовать их поддержку. Завершить такой вечер победой - это особенное чувство. Спасибо всем. Я очень люблю свой народ и свою страну. Благодарю весь азербайджанский народ за эту поддержку", - сказал Гасанов.

По словам азербайджанского бойца, на протяжении всех трех раундов он старался контролировать ход поединка. Гасанов признал, что сопернику удавалось наносить удары, однако во время боя для него главным оставалась победа.

"Да, были моменты, когда соперник попадал и мне приходилось принимать удары, но в такие секунды эмоции отходят на второй план. Во время боя думаешь только об одном - о победе. Конечно, мне хотелось завершить поединок досрочно. Однако во время подготовки возникли определенные сложности, а за неделю до боя я еще и немного приболел. Это не оправдание - такие вещи случаются в спорте", - отметил он.

Гасанов добавил, что его команда изначально рассчитывала закончить встречу раньше времени, но обстоятельства заставили провести в октагоне все три раунда. При этом спортсмен остался доволен своим выступлением.

"Мы с командой изначально рассчитывали закончить бой раньше времени, но обстоятельства сложились так, что пришлось провести в октагоне все три раунда. Тем не менее я доволен тем, что сумел показать уверенное доминирование и добиться победы. Ранее я говорил, что если появится возможность, то постараюсь перевести бой в партер. Такой план действительно был. Но соперник хорошо подготовился и грамотно защищался. Несмотря на это, я контролировал ход встречи все три раунда и в итоге уверенно довел поединок до победы", - заявил Фарман Гасанов.