Азербайджанские дзюдоисты завоевали золото и бронзу на Гран-при в Китае
Во второй соревновательный день проходящего в китайском городе Циндао турнира по дзюдо серии Гран-при сборная Азербайджана записала в свой актив одну золотую и одну бронзовую медали.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, Зелим Цкаев (81 килограмм), уверенно выступив во всех поединках, стал победителем турнира. Одолев в финале представителя Австрии Бернарда Фашинга, наш дзюдоист впервые в своей карьере завоевал золотую медаль на турнире Гран-при.
Хидаят Гейдаров (81 кг) же завоевал свою первую медаль в новой весовой категории. Олимпийский чемпион в поединке за "бронзу" победил представителя России Егора Сухопарова и поднялся на третью ступень пьедестала почета.
Отметим, что в первый соревновательный день турнира Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал бронзовую награду.
Таким образом, сборная Азербайджана завершила первые два соревновательных дня Гран-при Циндао с 1 золотой и 2 бронзовыми медалями. Наша сборная в общекомандном зачете расположилась на второй строчке, уступив Японии.
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