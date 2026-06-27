https://news.day.az/sport/1844512.html UFC Fight Night в Баку: Яхьяев раскрыл секрет победы за 8 секунд Турецкий боец Абдул-Рахман Яхьяев, нокаутировавший Джулиуса Уокера на турнире UFC Fight Night 280 в Баку, прокомментировал свою быструю победу. "Я просто готовился к этому поединку. Увидел момент и его использовал. Всё произошло само собой.
UFC Fight Night в Баку: Яхьяев раскрыл секрет победы за 8 секунд
Турецкий боец Абдул-Рахман Яхьяев, нокаутировавший Джулиуса Уокера на турнире UFC Fight Night 280 в Баку, прокомментировал свою быструю победу.
"Я просто готовился к этому поединку. Увидел момент и его использовал. Всё произошло само собой. Если вы дадите мне топового соперника, буду готов", - сказал Абдул-Рахман Яхьяев сразу после боя, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
Поединок завершился в первом раунде на восьмой секунде. Для Яхьяева эта победа стала третьей подряд в UFC - все три он одержал в первом раунде. В сумме на три поединка в лиге у турка ушло 3 минуты и 33 секунды. Среднее время боя Яхьяева в UFC составляет 71 секунду.
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