UFC Fight Night в Баку: Гасанов уверенно одолел Нолана в дебютном поединке

На турнире UFC Fight Night Baku в столице Азербайджана состоялся заключительный поединок предварительного карда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в октагоне сошлись азербайджанский боец Фарман Гасанов, для которого этот бой стал дебютом в UFC, и американец Эрик Нолан.

Гасанов активно начал поединок, несколько раз "уронив" оппонента, прижав к сетке и нанося редкие, но жесткие удары.

Во втором раунде начался в схожем ключе. Американец иногда пытался применить болевой, но Гасанов уверенно защищался. Короткое время спортсмены поработали в стойке, однако основная часть двух раундов азербайджанским бойцом была переведена в партер.

Третий раунд бойцы начали в стойке, проводя размен джебами и хуками. Ближе к середине "пятиминутки" Гасанов вновь повалил соперника и удержал добытое по ходу противостояния преимущество.

Итог - победа Фармана Гасанова единогласным решением судей.