Более 30 детей погибли на юге Ирана

В результате израильской атаки на начальную школу для девочек в районе Минаб провинции Хормузган на юге Ирана погибли 36 учениц.

Как передает Day.Az, об этом сказал в ходе брифинга заместитель губернатора иранской провинции Хормузган Ахмад Нафиси.

По его словам, утром в школе находилось 170 детей.

Нафиси отметил, что в настоящее время ведется спасательная операция по поиску и эвакуации пострадавших.

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.