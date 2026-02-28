В Иране почти полностью пропал Интернет

В Иране практически полностью отсутствует интернет.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные NetBlocks.

Отмечается, что уровень подключения к сети снизился примерно до 4% от нормального.

Ранее около 50% пользователей могли подключиться к сети.

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану.