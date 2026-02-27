Этим лицам предложили сократить рабочее время

Предлагается ввести сокращенное рабочее время для работников, на иждивении которых находятся дети с инвалидностью или члены семьи с инвалидностью, установленной вследствие нарушения функций организма на уровне 81-100%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данное предложение отражено в отчете Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год, обсужденном на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Согласно Трудовому кодексу, продолжительность сокращенного рабочего времени в течение недели не должна превышать 24 часов для работников младше 16 лет, а также 36 часов - для работников в возрасте от 16 до 18 лет, лиц с инвалидностью вследствие нарушения функций организма на уровне 61-100%, беременных женщин, женщин, имеющих ребенка до полутора лет, а также родителей, в одиночку воспитывающих ребенка до 3 лет.

В отчете Омбудсмена предлагается внести соответствующие изменения в указанную норму Трудового кодекса, предусматривающие применение сокращенного рабочего времени также к работникам, страдающим тяжелой формой сахарного диабета или рассеянным склерозом, а также имеющим на иждивении ребенка с инвалидностью либо члена семьи с инвалидностью вследствие нарушения функций организма на уровне 81-100%.