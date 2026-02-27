Снос жилья и выплаты

После принятия решения о сносе жильцам предлагается компенсация. Однако мнения о том, по каким критериям определяется сумма и насколько она соответствует рыночным ценам, расходятся.

Обычно жители утверждают, что в новых домах поблизости стоимость квадратного метра начинается от 4 000 манатов. Между предлагаемой компенсацией и реальными рыночными ценами существует значительная разница. По их словам, за выделяемую сумму практически невозможно приобрести квартиру в том же районе. В настоящее время в Баку стоимость квадратного метра в новых домах, как правило, превышает 3 000 манатов. При компенсации в 2 700 манатов за квадратный метр приобрести жильё в этом районе становится проблематично.

Некоторые жители вынуждены переезжать на окраины Баку или в город Сумгайыт.

Как же рассчитывается компенсация?

Методы расчета компенсации также являются предметом обсуждения. Эксперт по недвижимости Рамиль Гасымзаде в беседе с Day.Az сообщил, что при оценке используются несколько методов. Основным является метод сопоставимых продаж, когда учитываются реальные цены продажи аналогичной недвижимости в радиусе примерно одного километра.

Кроме того, применяется метод затрат. При этом учитываются текущее состояние здания, уровень ремонта и другие характеристики. При необходимости могут приниматься во внимание и возможности объекта приносить доход.

Если гражданин не согласен с предложенной суммой компенсации или не устраивает площадь предоставляемой квартиры, он имеет право обратиться в суд. В судебном процессе назначается независимая экспертиза, и справедливая сумма определяется на основе рыночной стоимости аналогичных квартир в этом районе. После этого суд выносит решение.

Суммы компенсаций определяются на основе действующих нормативно-правовых актов и правил, утверждённых Кабинетом Министров. Процесс оценки проводится на основе заключений независимых экспертов, а законодательство предусматривает механизмы защиты прав граждан.