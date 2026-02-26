Мемориал Ходжалы

Автор: Лейла Таривердиева

Настоящий лидер должен быть рядом со своим народом и в дни радости, и в дни печали.

26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили Ходжалы и приняли участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида.

После освобождения Ходжалинского района в результате антитеррористической операции в сентябре 2023 года, началось возрождение Ходжалы. Сюда уже вернулись тысячи людей, в домах этого городка снова горят огни. Хотя оккупанты заселили Ходжалы после оккупации, он все равно был мертв. И только сейчас эта земля начинает оживать.

Имя Ходжалы навсегда будет связано для нас с самыми трагическими и одновременно героическими страницами новейшей истории Азербайджана. Эта земля останется священной для нас навечно.

Открытия этого комплекса ждали с нетерпением. Он должен был олицетворять заключенную в камне память.

Два года назад, 26 февраля 2024 года Президент Ильхам Алиев заложил фундамент мемориального комплекса. Тогда день геноцида впервые отмечался в самом Ходжалы. На встрече с представителями общественности Ходжалинского района глава государства рассказал предысторию проекта. Проект был готов давно и даже было выбрано место - рядом с памятником жертвам Ходжалинского геноцида в Баку. "Однако у меня каждый год появлялись некоторые сомнения, связанные со строительством мемориального комплекса, поэтому я откладывал это событие, этот проект. Потому что, так же, как и вы, я верил и знал, что мы вернемся сюда, вернемся в Ходжалы, и здесь будет возведен мемориальный комплекс для увековечения памяти невинных жертв", - сказал Президент.

И ожидание не было напрасным. Истинные хозяева вернулись в Ходжалы и воздвигли здесь в память о невинных жертвах армянского национализма грандиозный мемориал. Концепция его разработана Фондом Гейдара Алиева. Монолит, окружающий мемориал с четырех сторон, выполнен в форме символических рук, пытающихся защитить жителей Ходжалы от геноцида. На территории посажены миндальные деревья, цветущие в конце зимы и являющиеся вестниками весны. Не случайно на протяжении всех этих лет цветок миндаля был символом кампании "Справедливость для Ходжалы!". Это символ возрождения жизни после темных и трудных времен. Как природа возрождается после зимних морозов, так и жизнь возвращается сегодня в освобожденный Ходжалы.

Мемориал состоит из четырех разделов. Экспозиция предоставляет наглядные экспонаты, документы, фотоматериалы о геноциде в Ходжалы, увековечивает память о жертвах. В залах мемориала можно узнать об истории самого Ходжалы, являющегося одним из очагов человеческой цивилизации, об истории карабахского конфликта, его корнях и хронологии, о 44-дневной войне и антитеррористической операции 2023 года. Информация представлена на основе документов, карт, неоспоримых фактов, видеоматериалов и инсталляций, созданных с использованием Искусственного интеллекта.

Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памяти, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Ходжалинского геноцида после церемонии открытия Мемориала.

"Мы никогда не должны забывать Ходжалинский геноцид. Мы никогда не должны забывать зверства Армянского государства. Мы никогда не должны забывать нашу историю, мы должны быть бдительными, всегда должны быть сильными, враг всегда должен бояться нас, так же, как боится сегодня. Именно благодаря этому страху азербайджанский народ сегодня живет в мире", - сказал глава государства.

По его словам, открытием Мемориала жертвам геноцида Азербайджан еще раз заявляет о своей силе. Азербайджанское государство, отметил Президент, настолько сильное, что никому и в голову не придет совершить против нас какую-либо провокацию. "Азербайджан уже не тот, каким он был в 1992 году. Сегодня у нас сильное государство, способное защитить себя. За последние 80 лет в мире не было второго такого государства, которое одержало бы столь полную и безусловную победу. Сегодня мы живем в условиях мира, и гарантом этого являются Азербайджанское государство, наша политика", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Сегодня на примере Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида мы видим несгибаемый дух азербайджанского народа, сказал азербайджанский лидер. Азербайджанский народ, несмотря на пережитую несправедливость и геноцид в Ходжалы, являющихся одним из самых кровавых преступлений XX века, сохранил свое достоинство, самоуважение и веру.

О том, что геноцид в Ходжалы стал одним из самых страшных преступлений против человечности в ХХ веке, говорят не только в Баку. Этот факт уже признан в мире. Невозможно отрицать очевидное, невозможно оставаться равнодушными, глядя на фотографии, сделанные журналистами и военными после расправы армянских оккупантов над мирным населением этого азербайджанского городка. Огромная заслуга в том, что мир узнал правду о Ходжалы, принадлежит международной кампании "Справедливость для Ходжалы!", которая уже двадцать лет по инициативе Фонда Гейдара Алиева проводит акции, выставки, конференции, симпозиумы в различных странах под руководством вице-президента Фонда Лейлы Алиевой.

Как сказал, выступая перед ходжалинцами, глава государства, Армения, мировое армянство и стоящие за ним государства пытались скрыть эту кровавую трагедию. И не только скрыть, но еще и обвинить в случившемся сам Азербайджан. Если бы азербайджанская сторона не приложила усилия, мир так и оставался бы в наведении о том, что случилось в Ходжалы на самом деле. Как сказал Президент Ильхам Алиев, именно благодаря нашим настойчивым усилиям около 20 стран уже официально признали Ходжалинский геноцид геноцидом, и этот процесс продолжается.

"Движение "Справедливость для Ходжалы!" имело большое влияние. Повторяю, мы требовали справедливости. Но, к сожалению, международные организации, ведущие страны мира демонстрировали безразличие к этой нашей трагедии. Еще раз хочу отметить, они пытались скрыть это кровавое преступление, совершенное Армянским государством. Мы же шаг за шагом двигались к справедливости. Официальное признание Ходжалинского геноцида почти 20 странами стало первым шагом, Отечественная война и наша славная Победа - вторым шагом, освобождение города Ходжалы два с половиной года назад - одним из последних шагов. Наконец, последним шагом стал проведенный недавно в Баку судебный процесс над военными преступниками. Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, запятнавшие руки кровью азербайджанского народа, ответили перед судом", - сказал глава государства.

Президент отметил, что в мире редко встречаются страны, которые одновременно одерживают достойную военную победу, восстанавливают свою территориальную целостность и привлекают к ответственности военных преступников. Азербайджан это сделал. Это ему удалось благодаря несгибаемой воле.

Азербайджан одержал историческую победу в 44-дневной Отечественной войне. А в сентябре 2023 года поставил окончательную точку в карабахском вопросе и, как сказал Президент Ильхам Алиев, вбил последний гвоздь в гроб армянского сепаратизма. И только тогда, по словам Президента, была обеспечена справедливость для Ходжалы.

"Мы всегда должны быть и будем сильными, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторились", - заявил Президент Азербайджана.

История последних пяти с половиной лет показала, на что способна страна, у которой есть такой лидер. Мемориал, открытый в Ходжалы, станет символом несгибаемой воли Азербайджанского государства и азербайджанского народа. Единство народа и его лидера и есть тот железный кулак, который не позволит больше недругам чинить зло на азербайджанской земле.