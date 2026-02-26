https://news.day.az/politics/1818457.html Джейхун Байрамов о приглашении Армении на WUF13 В настоящее время информации о приглашении Азербайджаном Армении на Всемирный форум городов (WUF13) нет. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью журналистам во время посещения памятника "Крик матери" в Баку в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Джейхун Байрамов о приглашении Армении на WUF13
В настоящее время информации о приглашении Азербайджаном Армении на Всемирный форум городов (WUF13) нет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью журналистам во время посещения памятника "Крик матери" в Баку в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
