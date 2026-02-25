Внесены изменения в правила определения принадлежности к гражданству Азербайджана

Внесены изменения в "Правила определения принадлежности лица к гражданству Азербайджанской Республики".

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно действующему законодательству, период прохождения военной службы военнослужащими, находившимися на службе в Азербайджанской Республике до вступления в силу Закона "О гражданстве Азербайджанской Республики", засчитывается как срок регистрации по месту жительства на территории страны.

В соответствии с новым решением, в подобных случаях к запросу наряду с документами местных главных управлений, управлений, отделов и подразделений Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу также будет прилагаться документ, выданный Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики или Службой внешней разведки Азербайджанской Республики, с указанием периода прохождения военной службы.