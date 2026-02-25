В этих частях Баку появится трамвайная линия

В Баку в рамках строительства трамвайных линий, которое продлится до четырех лет, на ряде территорий планируется возведение новых станций.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, проект направлен на снижение пассажирской и транспортной загруженности и включен в государственную программу на 2025-2030 годы. На первом этапе предусмотрено строительство трамвайной линии Мехдиабад - "28 Мая".

Данная линия напрямую соединит северные поселки Баку с центром города. В дальнейшем также планируется строительство железнодорожной станции в поселке Расулзаде.

Пресс-секретарь Агентства наземного транспорта Турал Оруджов отметил, что трамвай является экологически чистым и долговечным видом транспорта, срок эксплуатации которого составляет не менее 50 лет. По расчетам специалистов, после ввода линии в эксплуатацию ежедневное количество автомобильных поездок в этом направлении сократится более чем на 20 тысяч.