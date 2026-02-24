В Иране сказали, чего ждут от США

Отмена санкций США против Ирана должна быть частью любого потенциального соглашения по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаи.

"Что касается элементов любого соглашения или сделки - независимо от того, какое название в итоге будет выбрано, - совершенно ясно, что основной частью такого соглашения станет отмена санкций. Взамен Иран предпримет шаги, чтобы гарантировать, что иранская ядерная программа никогда не будет направлена на милитаризацию", - цитирует дипломата пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

По словам Багаи, "эти два компонента являются основой любого соглашения, которое может быть рассмотрено и принято обеими сторонами".

17 февраля в Женеве при посредничестве Омана прошел второй раунд переговоров между Ираном и США по ядерному досье. В иранском МИД сообщили о достижении взаимопонимания по ряду вопросов, договоренности по которым можно включить в проект будущего соглашения о ядерной программе. Вашингтон заявил, что консультации прошли хорошо, однако Тегеран пока не готов признать ряд позиций, обозначенных Белым домом. Израиль и США ранее настаивали на отказе исламской республики не только от развития ядерной программы, но и от производства баллистических ракет, а также поддержки проиранских сил на Ближнем Востоке. По данным агентства Reuters, новый раунд встреч делегаций Ирана и США пройдет 26 февраля в Женеве.