https://news.day.az/world/1817703.html Первый двусторонний саммит Мелони и Макрона перенесен Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон отложили свой первый двусторонний саммит, который должен был состояться в начале апреля в Тулузе. Как передает Day.Az, об этом сообщил Politico французский дипломат.
Мелони попросила Макрона перенести встречу 12 февраля до проведения саммита G7 в Эвиан-ле-Бене с 15 по 17 июня. Дипломат уточнил, что перенос не связан с недавними разногласиями между политиками.
