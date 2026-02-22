Первый двусторонний саммит Мелони и Макрона перенесен

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон отложили свой первый двусторонний саммит, который должен был состояться в начале апреля в Тулузе.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Politico французский дипломат.

Мелони попросила Макрона перенести встречу 12 февраля до проведения саммита G7 в Эвиан-ле-Бене с 15 по 17 июня. Дипломат уточнил, что перенос не связан с недавними разногласиями между политиками.