Вам грозит штраф в 70 манатов

Случай в Турции, где 71-летний мужчина был задержан и оштрафован за управление велосипедом в состоянии алкогольного опьянения, вызвал вопрос, а регулируются ли подобные ситуации в Азербайджане?

В Азербайджане ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения определяется Кодексом Азербайджанской Республики об административных проступках. Согласно статье 333.1 Кодекса, лицо, управляющее транспортным средством под воздействием алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или иных сильнодействующих веществ, наказывается штрафом в размере 400 манатов либо ограничением права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года.

Распространяются ли эти правила на велосипедистов?

Как передает Day.Az, комментируя ситуацию для Bizim.Media, эксперт по транспорту Аслан Асадов отметил, что к лицам, управляющим велосипедом или мопедом в состоянии опьянения, не должны применяться такие меры наказания, как лишение водительских прав, поскольку у них отсутствует водительское удостоверение.

"В целом как водители скутеров, так и велосипедисты имеют более высокий риск стать участниками дорожно-транспортных происшествий. Поэтому могут применяться превентивные меры, однако такие санкции, как лишение прав, нецелесообразны. У велосипедистов нет водительского удостоверения, которое можно было бы изъять. В отношении них может применяться административное взыскание", - подчеркнул эксперт.

Отметим, что в Кодексе об административных проступках предусмотрены специальные нормы, регулирующие подобные случаи, и они несколько отличаются от мер, применяемых к водителям автомобилей.

Согласно статье 338.6 Кодекса об административных проступках, если велосипедисты или водители мопедов нарушают правила дорожного движения в состоянии опьянения вследствие употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных или иных сильнодействующих веществ, на них налагается штраф в размере 70 манатов.