Джей Ди Вэнс выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и премьер-министру Николу Пашиняну

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну за их лидерство и партнерство в продвижении мира, сообщает Day.Az.

Выступая на первом заседании Совета мира, Вэнс поблагодарил обоих лидеров за их усилия.

"Мы благодарны за ваше партнерство, и в особенности Президенту Азербайджана, премьер-министру Армении, с которыми я встречался на прошлой неделе, спасибо вам всем за то, что сделали это возможным и показали, чего может достичь настоящее лидерство", - сказал он.

Вэнс подчеркнул, что основная цель Совета мира заключается в обеспечении устойчивости достигнутых договоренностей.

"В этом, по сути, и заключается работа Совета мира - сделать так, чтобы мир стал прочным. Это невероятное достижение, которого вы все добились. Всем лидерам, собравшимся здесь сегодня и инвестирующим в будущее, инвестирующим в мир, мы выражаем благодарность", - отметил он.