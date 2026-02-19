Молитва 2-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

- ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

20 февраля - второй день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак состоится в Баку в 06:03, а ифтар в 18:35.

Предлагаем вашему вниманию молитву второго дня месяца:

"Allahummə qərribni fihi ila mərzatik. Və cənnibni fihi min səxətikə və nəqimatik. Və vəffiqni fihi liqiraəti ayatik. Birəhmətikə ya ərhəmər-rahimin.



İlahi, bu gün məni öz razılığına yaxınlaşdır, qəzəb və intiqamından uzaq et. Sənin ayələrini (Qur-ani) oxumaqda mənə müvəffəqiyyət ver. Sonsuz mərhəmətinə And verirəm, ey rəhmlilərin ən rəhmlisi!"

Перевод:



"Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного.

О Аллах, приблизь меня в этом месяце к Твоему довольству и отдали от Своего гнева. И даруй мне удачу в этом месяце для чтения аятов (Твоей книги). О Милосерднейший из милосердных!"

