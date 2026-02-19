Форвард соперника "Карабаха" стал игроком недели ЛЧ

Нападающий "Ньюкасл Юнайтед" Энтони Гордон назван лучшим игроком недели Лиги чемпионов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает официальный аккаунт турнира в социальной сети X.

Англичанин оформил покер за первый тайм матча с "Карабахом" (6:1) в стыковом раунде плей-офф.

Отметим, что Гордон в игре с агдамским клубом побил сразу три бомбардирских рекорда "Ньюкасла" в Лиге чемпионов: стал лучшим бомбардиром "сорок" в истории турнира (15 мячей), а также лидером по числу голов за один розыгрыш в составе клуба (10 мячей). Кроме того, первый из голов форварда стал самым быстрым в истории клуба в ЛЧ (122-я секунда).

Англичанин опередил в голосовании вингера "ПСЖ" Дезире Дуэ (2+1 по "гол+пас"), нападающего "Буде-Глимт" Каспера Хега (0+2) и форварда Патрика Шика (2+0) из "Байера".