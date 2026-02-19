США продлили на год санкции против России

Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие ряда санкций, ранее введенных в отношении России в связи с ситуацией в Украине.

Как передает Day.Az, об этом говорится в уведомлении, опубликованном в Федеральном реестре США.

Речь идет об ограничительных мерах, введенных в разное время различными администрациями: в феврале 2022 года - при Джо Байдене, в сентябре 2018 года - во время первого срока самого Трампа, а также в марте и декабре 2014 года - при Бараке Обаме.

В документе говорится, что все перечисленные меры "должны оставаться в силе после 6 марта 2026 года".

Отмечается, что действия и политика, упомянутые в соответствующих указах, продолжают представлять "необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов". В этой связи на год продлевается режим чрезвычайного положения в рамках санкционного механизма, введенного указом №13660.