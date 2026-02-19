В финансовом проекте по Газе на сумму 7 млрд долларов США участие Азербайджана не предусмотрено

Азербайджан, как государство-учредитель, поддерживает цели и намерения Совета мира.

Как сообщает Day.Az, об этом написал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в своем аккаунте в социальной сети X.

По его словам, в будущем может быть рассмотрено участие Азербайджана в инвестиционных проектах в Газе посредством Совета мира.

"Однако хотели бы внести ясность в один вопрос. Так, в финансовом проекте по Газе на сумму 7 миллиардов долларов США, о котором шла речь на сегодняшнем заседании Совета мира, участие Азербайджана не предусмотрено", - отметил помощник Президента.