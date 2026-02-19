Азербайджан увеличивает экспорт в Грузию

В январе текущего года товарооборот между Азербайджаном и Грузией составил 77,9 миллиона долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, данный показатель на 4,8 миллиона долларов США, или 6,6 процента, превышает результат аналогичного периода 2025 года.

Экспорт из Азербайджана в Грузию за отчетный месяц достиг 69,3 миллиона долларов США, увеличившись в годовом выражении на 4,7 миллиона долларов США, или 7,3 процента. При этом объем поставок ненефтяной продукции в Грузию составил 31,617 миллиона долларов США, что на 5,1 миллиона долларов США, или 19,4 процента, больше по сравнению с январем прошлого года.

Доля Грузии в общем объеме ненефтяного экспорта Азербайджана составила 11,78 процента. По этому показателю страна заняла третье место среди импортеров азербайджанской ненефтяной продукции.

В целом объем внешней торговли Азербайджана в январе составил 3,538 миллиарда долларов США, что на 1,5 миллиарда долларов США, или 30,5 процента, меньше в годовом выражении.