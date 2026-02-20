Сотрудники службы безопасности Президента Ильхама Алиева совместно с американской полицией предотвратили провокацию

Несколько антиазербайджанских элементов, проживающих за границей, агрессивно и провокационно попытались проникнуть в отель, где остановился Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как сообщает Day.Az, они попытались прорваться через кордон безопасности и силой проникнуть в отель, привлекая внимание своим довольно неэтичным поведением и используя выражения, соответствующие их моральным принципам.

Сотрудники службы безопасности Президента Азербайджана совместно с американской полицией оперативно вмешались, профессионально нейтрализовали этих лиц и предотвратили попытку диверсии.