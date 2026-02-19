https://news.day.az/world/1817264.html ООН должна участвовать в разрешении конфликтов активнее, чем раньше - Трамп ООН должна участвовать в разрешении конфликтов активнее, чем раньше. Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент США Дональд Трамп на первом заседании Совета мира в Вашингтоне. Он также отметил, что США будут теснее работать с ООН. "Однажды меня здесь не будет. Считаю, что ООН станет сильнее.
