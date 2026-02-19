ООН должна участвовать в разрешении конфликтов активнее, чем раньше

ООН должна участвовать в разрешении конфликтов активнее, чем раньше.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент США Дональд Трамп на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

Он также отметил, что США будут теснее работать с ООН.

"Однажды меня здесь не будет. Считаю, что ООН станет сильнее. Совет мира, фактически, будет контролировать ООН и обеспечивать его правильную работу", - добавил Дональд Трамп.