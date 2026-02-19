Казахстан готов без промедления внести крупный финансовый вклад в Совет мира

Казахстан готов без промедления внести значительный объем финансовых средств напрямую в Совет мира.

Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

"Казахстан также стремится принять участие в процессе восстановления и строительства через международные компании с высокой репутацией. Программа, в основном финансируемая нашим правительством, может включать строительство инфраструктуры, жилья, жилых комплексов, школ, больниц и других важных гражданских объектов, а также расчистку завалов. Мы обязуемся в полном объеме выполнить наши финансовые обязательства перед мировым сообществом", - сказал он.

Токаев отметил, что, являясь одним из крупнейших производителей пшеницы в мире, Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь для укрепления продовольственной безопасности в Газе и за ее пределами.

"Казахстан планирует предоставить 500 стипендий палестинским студентам для обучения в наших университетах в течение пяти лет. Мы можем поделиться нашим международно признанным опытом в сфере электронного правительства и другими цифровыми решениями", - добавил он.