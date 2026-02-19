Принца Гарри хотели назначить главой Канады

Букингемский дворец рассматривал возможность назначить принца Гарри генерал-губернатором Канады, чтобы сохранить его и Меган Маркл в составе королевской семьи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail, информация отражается в биографии Рассела Майерса "Уильям и Кэтрин: Интимная внутренняя история".

В книге говорится, что герцогу и герцогине Сассекским предложили пять различных вариантов, прежде чем было принято решение об их уходе из публичной жизни королевской семьи.

"Мы потратили месяцы, пытаясь подобрать для них подходящую роль, и каждый раз, когда казалось, что решение найдено, появлялись причины, почему оно не подходит", - вспоминал один из высокопоставленных сотрудников дворца.

Одним из предложений было сделать Гарри представителем монарха в Канаде, стране Содружества и бывшей британской колонии. Однако этот вариант не был реализован, так как на должность генерал-губернатора могут претендовать только граждане Канады.