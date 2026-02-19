В США анонсировали проведение саммита G20 в Майами в 2026 году

Саммит G20 пройдет в 2026 году в американском городе Майами, штат Флорида, 14 - 15 декабря.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

"Год председательства США в G20 завершится саммитом лидеров, который пройдет 14-15 декабря в клубе Trump National Doral в Майами, штат Флорида, под руководством президента Трампа", - сообщило ведомство.