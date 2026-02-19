https://news.day.az/officialchronicle/1817269.html Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян провели неформальную беседу в Вашингтоне - ВИДЕО Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в первом заседании Совета мира по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Как передает Day.Az, перед началом заседания глава государства провел неформальную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян провели неформальную беседу в Вашингтоне - ВИДЕО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в первом заседании Совета мира по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Как передает Day.Az, перед началом заседания глава государства провел неформальную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
К беседе также присоединились Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре