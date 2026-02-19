Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян провели неформальную беседу в Вашингтоне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в первом заседании Совета мира по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, перед началом заседания глава государства провел неформальную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

К беседе также присоединились Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.