На фоне надписи "МИР" Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян пожимают друг другу руки

На фоне надписи "МИР", написанной крупными заглавными буквами, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян пожимают друг другу руки.
Как передает Day.Az, об этом в соцсети Х написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, поделившись фотографией с первого заседания Совета мира, проходящего в Вашингтоне.
"То, что может показаться совпадением, несет в себе глубокий символический смысл.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в первом заседании Совета мира в качестве представителя государства-учредителя.
Дональд Трамп в качестве председателя-учредителя Совета мира вновь подчеркнул мирную повестку между Азербайджаном и Арменией," - написал Хикмет Гаджиев.
