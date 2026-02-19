https://news.day.az/politics/1817251.html

Я добился мира между двумя очень важными странами и никогда этого не забуду - Дональд Трамп

Они (Президент Ильхам Алиев и Премьер-министр Никол Пашинян - ред.) хорошие люди, но сложные. Думаю, они стали друзьями.