Широкое международное сотрудничество и участие инициативных добровольцев придают новый импульс мирным инициативам.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, заявил Джаред Кушнер на первом заседании Совета мира.

Кушнер поблагодарил команду, работавшую над инициативой, подчеркнув, что многие участники являются добровольцами и не преследуют личной выгоды.

"Многие из этих людей - добровольцы. Они делают это не ради личной выгоды. Они действительно делают это ради своих детей и внуков, потому что хотят видеть мир", - сказал он.

Он подчеркнул важность межконфессионального и международного сотрудничества.

"Если евреи и мусульмане работают вместе, израильтяне и палестинцы - вместе с американцами, англичанами, болгарами и людьми со всего мира, тогда мы можем объединиться вокруг общей цели - мира и единства. И именно это мы сделали", - отметил Кушнер.

По словам Кушнера, инициатива уже получила значительную финансовую поддержку.

"На сегодняшний день мы обеспечили более 7 миллиардов долларов, даже без учета значительного обязательства президента", - отметил он, добавив, что теперь ключевая задача - эффективная реализация.

В завершение он поблагодарил страны, которые присоединились к инициативе на раннем этапе, назвав их партнерами, верящими в возможность позитивных изменений.

"Я рассматриваю это как группу стран, которые действительно верят, что будущее может быть иным, и готовы объединить свою репутацию, ресурсы, время и идеи", - заявил он.