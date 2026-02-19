Совет мира может стать моделью для решения других сложных ситуаций.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Государственный секретарь США Марко Рубио, выступая на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

"Ситуация в Газе является уникальным кризисом, который существующие международные институты не смогли решить. Требовалось очень специфическое решение, которое потребовало партнерства всех стран, присутствующих здесь, включая государства с наблюдательным статусом. Мы ценим ваше участие сегодня и вашу готовность быть частью этого процесса.

Эту ситуацию невозможно было решить в рамках традиционных подходов и существующих структур. Поэтому мы обратились в ООН и получили ее одобрение на создание этой группы, чтобы объединить страны и выработать конкретное решение для уникальной и специфической проблемы. Нам предстоит еще долгий путь, предстоит много работы, и потребуется вклад каждого государства, представленное здесь сегодня. Мы благодарим вас за участие", - сказал он.

Рубио выразил надежду, что этот подход может стать моделью для решения других сложных ситуаций.

"Но сейчас наш фокус - на этом конкретном случае. Мы должны сделать все правильно. Альтернатива - возвращение к войне - недопустима. Никто здесь этого не хочет. План А, единственный путь вперед, - это восстановление Газы в условиях устойчивого и долговременного мира, где все смогут жить бок о бок и больше никогда не переживать возвращение к конфликту, войне, человеческим страданиям и разрушениям. И снова хочу поблагодарить Президента Трампа за видение и смелость в реализации того, чего никогда ранее не предпринималось. Работа еще не завершена", - добавил он.

Напомним, что 16 января этого года Трамп объявил о решении создать международную организацию под названием Совет мира и пригласил Азербайджанскую Республику стать государством-учредителем организации.

Азербайджан принял данное приглашение и довел до сведения американской стороны свое намерение стать государством-учредителем Совета мира.

22 января в Давосе состоялась церемония подписания документа "Устав Совета мира" (Board of Peace Charter).

Президент Ильхам Алиев и другие главы государств и правительств, принимавшие участие в мероприятии, подписали документ "Устав Совета мира".