https://news.day.az/politics/1817279.html Единогласно принята резолюция Совета мира Под председательством Президента США Дональда Трампа подписана резолюция Совета мира. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, члены Совета мира проголосовали за резолюцию, устанавливающую принципы финансовой устойчивости и прозрачности, которые обеспечат деятельность совета. Резолюция была единогласно принята.
Единогласно принята резолюция Совета мира
Под председательством Президента США Дональда Трампа подписана резолюция Совета мира.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, члены Совета мира проголосовали за резолюцию, устанавливающую принципы финансовой устойчивости и прозрачности, которые обеспечат деятельность совета. Резолюция была единогласно принята.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре