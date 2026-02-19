https://news.day.az/politics/1817279.html

Единогласно принята резолюция Совета мира

Под председательством Президента США Дональда Трампа подписана резолюция Совета мира. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, члены Совета мира проголосовали за резолюцию, устанавливающую принципы финансовой устойчивости и прозрачности, которые обеспечат деятельность совета. Резолюция была единогласно принята.