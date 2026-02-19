Утверждено соглашение о проведении молодежного ЧМ по футболу в Азербайджане и Узбекистане

Утверждено соглашение о проведении чемпионата мира по футболу FIFA U-20 в Азербайджане и Узбекистане в 2027 году.

Как передает Day.Az, об этом было сообщено на заседании Исполнительного комитета АФФА.

Напомним, что в октябре 2025 года решением Совета ФИФА право проведения этого турнира было совместно предоставлено Азербайджану и Узбекистану.

Ожидается, что чемпионат мира состоится в мае-июне.