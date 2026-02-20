https://news.day.az/world/1817291.html Брата короля Великобритании отпустили после задержания по делу Эпштейна Младший брат короля Великобритании Карла III, Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, был отпущен из полиции спустя 12 часов задержания в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна. Как передает Day.Az, об этом сообщает Sky News. Телеканал уточнил, что Эндрю Маунтбаттен-Виндзор покинул полицейский участок на автомобиле.
