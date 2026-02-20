Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику"

В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя состоялось торжественное празднование 60-летнего юбилея актрисы Ильгары Тосовой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители культуры и искусства. Директор театра Наида Исмалзаде поздравила актрису с юбилеем, отметив ее большой вклад в театральное искусство. Актрисе вручили почетный диплом театра, букет цветов, а также награду "Золотая роза", учрежденную Союзом театральных деятелей Азербайджана.

В честь юбилея был представлен спектакль "Письмо полковнику", подготовленный при участии юбиляра и Айшада Мамедова. Одноактное произведение написала сама Ильгара Тосова, постановку и музыкальное оформление подготовил Айшад Мамедов, художник-постановщик - Мелексима.

Сюжет спектакля разворачивается на фоне долгой совместной жизни двух влюбленных пар, перед которыми возникают печальные события и сложные, безвыходные ситуации. История заставляет зрителей глубоко задуматься о любви, судьбе и человеческих переживаниях.