Плей-офф Лиги Европы: главные результаты первых матчей
Сегодня состоялись первые матчи плей-офф стадии Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, турецкий клуб "Фенербахче" на своём поле принимал "Ноттингем Форест". Гости разгромили хозяев с сухим счётом - 3:0.
Клуб "Виктория" встретился с "Панатинаикосом". В матче, в котором было забито 4 гола, победитель не определился - 2:2.
Лига Европы УЕФА - плей-офф, первые матчи (19 февраля)
-
21:45. "Динамо" (Хорватия) - "Генк" (Бельгия) 1:3
-
21:45. ПАОК (Греция) - "Сельта" (Испания) 1:2
-
21:45. "Бранн" (Норвегия) - "Болонья" (Италия) 0:1
-
21:45. "Фенербахче" (Турция) - "Ноттингем Форест" (Англия) 0:3
-
00:00. "Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия) 2:1
-
00:00. "Виктория" (Чехия) - "Панатинаикос" (Греция) 2:2
-
00:00. "Лилль" (Франция) - "Црвена Звезда" (Сербия) 0:1
-
00:00. "Селтик" (Шотландия) - "Штутгарт" (Германия) 1:4
Отметим, что ответные матчи плей-офф пройдут 26 февраля.
