Плей-офф Лиги Европы: главные результаты первых матчей

Сегодня состоялись первые матчи плей-офф стадии Лиги Европы УЕФА. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, турецкий клуб "Фенербахче" на своём поле принимал "Ноттингем Форест". Гости разгромили хозяев с сухим счётом - 3:0. Клуб "Виктория" встретился с "Панатинаикосом". В матче, в котором было забито 4 гола, победитель не определился - 2:2.