Сегодня стартовал плей-офф стадия Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, турецкий клуб "Самсунспор" провёл матч в Северной Македонии. Команда встретилась в Скопье с "Шкендией" и одержала минимальную победу - 1:0.

В Финляндии встречу "KuPS" - "Lex" обслуживала бригада азербайджанских судей во главе с Алияром Агаевым. Гости одержали победу с сухим счётом 2:0.

Отметим, что ответные матчи пройдут 26 февраля.

Лига конференций УЕФА - плей-офф, первые матчи