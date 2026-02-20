Лига конференций УЕФА: результаты стартовых матчей плей-офф
Сегодня стартовал плей-офф стадия Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, турецкий клуб "Самсунспор" провёл матч в Северной Македонии. Команда встретилась в Скопье с "Шкендией" и одержала минимальную победу - 1:0.
В Финляндии встречу "KuPS" - "Lex" обслуживала бригада азербайджанских судей во главе с Алияром Агаевым. Гости одержали победу с сухим счётом 2:0.
Отметим, что ответные матчи пройдут 26 февраля.
Лига конференций УЕФА - плей-офф, первые матчи
-
21:45. "Жрински" (Босния) - "Кристал Пэлас" (Англия) 1:1
-
21:45. "Ноа" (Армения) - AZ (Нидерланды) 1:0
-
21:45. "Сигма" (Чехия) - "Лозанна" (Швейцария) 1:1
-
21:45. "KuPS" (Финляндия) - "Lex" (Польша) 0:2
-
00:00. "Ягеллония" (Польша) - "Фиорентина" (Италия) 0:3
-
00:00. "Шкендия" (Северная Македония) - "Самсунспор" (Турция) 0:1
-
00:00. "Дрита" (Косово) - "Челье" (Словения) 2:3
-
00:00. "Омония" (Кипр) - "Риека" (Хорватия) 0:1
