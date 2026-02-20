Трамп рассматривает ограниченный военный удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ограниченного военного удара по Ирану.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, первоначальный план предусматривает удары по ограниченному числу военных или правительственных объектов.

При этом более масштабная операция возможна, если Иран откажется сворачивать свою ядерную программу.

Ранее Дональд Трамп, выступая на заседании Совета мира, предупредил Иран о последствиях в случае провала ядерной сделки.