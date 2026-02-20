Google обновила "Режим ИИ" на фоне критики медиа

Google изменила способ отображения ссылок в разделах "Обзор от ИИ" (AI Overviews) и "Режим ИИ" на базе Gemini на фоне критики со стороны издателей, фиксирующих снижение поискового трафика.

Как передает Day.Az, об этом сообщил вице-президент Google Search по продукту Робби Стейн.

Теперь при наведении курсора на ссылку пользователю показывается всплывающее окно с превью страницы - источника информации, использованной нейросетью. Кроме того, индикаторы ссылок в десктопной и мобильной версиях стали более заметными и информативными.

В Google надеются, что обновленный интерфейс повысит интерес пользователей к первоисточникам. Однако эксперты сомневаются, что это существенно изменит поведение аудитории: получив готовый ответ от Gemini, пользователи обычно не переходят на сайты.

После запуска "Обзора от ИИ" в мае 2024 года издатели не раз жаловались на фактическое сокрытие ссылок и перераспределение трафика в пользу собственных ИИ-сервисов Google. По состоянию на май 2025 года ИИ-сводками пользовались около 1,5 млрд человек.

Снижение посещаемости уже отразилось на крупных медиа. По оценке The Wall Street Journal, трафик The HuffPost и The Washington Post сократился более чем вдвое, а Business Insider потерял около 55% поискового потока за три года из-за распространения чат-ботов и ИИ-сводок. В июле 2025 года Альянс независимых издателей подал жалобу в Еврокомиссию, обвиняя Google в неправомерном использовании их контента в "Обзоре от ИИ".