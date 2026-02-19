Встреча с Духом в Баку, ставшая катарсисом, очищением и откровением

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялся яркий и глубокий спектакль "Дух" (Ruh), созданный по мотивам одноименного произведения народного писателя Кямала Абдуллы. Это долгожданная бакинская премьера постановки, которая ранее входила в репертуар Физулинского государственного драматического театра, и премьера которой прошла в ноябре прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Сюжет спектакля погружает зрителя в мистический и философский мир человеческой души. Центральная тема - путь самопознания, встреча человека с собственным внутренним "Я" и его духовное пробуждение. Диалоги героя с Духом, символические сцены и повторяющиеся мистические мотивы превращают внутренние поиски личности в живую поэзию. Время и пространство в спектакле текучи: события то возвращают в прошлое, то переносят в будущее, создавая ощущение вечного поиска и размышления.

Персонажи здесь - не столько реальные люди, сколько олицетворение внутренних состояний героя. Они отражают его моральные терзания, страхи, надежды и мысли. Дух выступает одновременно метафизическим символом и внутренним светом, воплощением истины и духовного поиска. Встреча с Духом становится катарсисом, очищением и откровением для каждого персонажа.

Режиссером-постановщиком спектакля выступил Мирза Ниджат, художественное оформление подготовила Эллиназ Балашова, музыкальное сопровождение создал Сянан Севиндикзаде, а ассистентом режиссера была Гюльгез Солтанова.

В ролях - Анар Булудов (Tərki Dünya - Не от мира сего), Севиндж Мамедова (Qorxacaq Qadın - Пугливая женщина), Гачаг Гараев (Şübhəli Məxluq - Сомнительное существо), Эльчин Мамедов (Narahat Adam - Беспокойный человек), Али Гусейнов (Ağciyər - Трус) и Сабухи Ахмедов (Kimsəsiz - Одинокий). Их мастерство и тонкая работа с образами усилили драматическое и эмоциональное воздействие спектакля.

Председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Гаджи Исмаилов отметил, что показ "Духа" на сцене Аздрамы - это значимое событие в культурной жизни страны и поздравил коллектив с успешной постановкой.

Народный писатель Кямал Абдулла выразил особую благодарность Физулинскому театру за творческое воплощение его произведения и руководству Аздрамы за предоставленные условия, подчеркнув важность сохранения и популяризации современной азербайджанской драматургии.