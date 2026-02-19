https://news.day.az/officialchronicle/1817288.html

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в заседании Совета мира - ФОТО

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства в первом заседании Совета мира. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Первое заседание Совета мира в столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне".