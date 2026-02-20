https://news.day.az/world/1817294.html Дональд Трамп обозначил крайний срок для Ирана по ядерной программе У Ирана есть 10-15 дней, чтобы достичь соглашения с США по своей ядерной программе. Как передает Day.Az, об этом журналистам заявил Президент США Дональд Трамп. "Я думаю, речь идет о 10-15 днях. Вероятно, это максимум", - отметил он.
Дональд Трамп обозначил крайний срок для Ирана по ядерной программе
У Ирана есть 10-15 дней, чтобы достичь соглашения с США по своей ядерной программе.
Как передает Day.Az, об этом журналистам заявил Президент США Дональд Трамп.
"Я думаю, речь идет о 10-15 днях. Вероятно, это максимум", - отметил он.
Президент США вновь предупредил, что в случае отсутствия соглашения "с Ираном случатся очень плохие вещи". "Так или иначе, мы добьемся соглашения", - добавил Трамп.
Ранее Дональд Трамп, выступая на заседании Совета мира, предупредил Иран о последствиях в случае провала ядерной сделки.
