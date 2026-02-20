Проведены первые консульские консультации между Азербайджаном и Латвией

В Риге состоялись первые консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Латвии.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Отмечается, что азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял начальник консульского управления Министерства иностранных дел Эмиль Сафаров, а латвийскую - генеральный директор Директората по консульским и дипломатическим делам внешнеполитического ведомства этой страны Агнесе Калнина.

В ходе обсуждений были рассмотрены нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества в области консульских отношений с Латвией, стратегическим партнером Азербайджана, включая возможность подписания новых двусторонних документов в этой сфере и цифровизацию консульских услуг.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о перспективах многостороннего и двустороннего сотрудничества в сферах консульских услуг, правоохранительной деятельности, миграции и образования, также о расширении связей.

Затем азербайджанскую делегацию принял заместитель государственного секретаря Министерства внутренних дел Латвийской Республики Каспарс Аболинс. В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения связей между органами внутренних дел двух стран и развития договорно-правовой базы в соответствующей области.