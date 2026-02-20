армяне все еще пытаются убежать от реальности

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об утехах армянских реваншистов.

Day.Az представляет публикацию:

У армянских реваншистов нашелся повод и напомнить о себе, и поутешаться сладкими мечтами о "возрождении" - они стекаются в Ераблур, военный пантеон в Ереване, в годовщину начала "карабахского движения".

"Движение" то, если что, и стало источником карабахского конфликта, виновником гибели десятков тысяч людей, миллиона беженцев и оккупации азербайджанских территорий. Вот это вот эти люди и собрались отметить.

Обещают как обычно - свергнуть Пашиняна, сделать Армению самой сильной, от всех морей до всех морей, отвоевать и Карабах, и Луну, и естественно, вернуться.

Куда и как - разумеется, история умалчивает.