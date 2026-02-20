Реваншизм головного мозга: армяне все еще пытаются убежать от реальности
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об утехах армянских реваншистов.
Day.Az представляет публикацию:
У армянских реваншистов нашелся повод и напомнить о себе, и поутешаться сладкими мечтами о "возрождении" - они стекаются в Ераблур, военный пантеон в Ереване, в годовщину начала "карабахского движения".
"Движение" то, если что, и стало источником карабахского конфликта, виновником гибели десятков тысяч людей, миллиона беженцев и оккупации азербайджанских территорий. Вот это вот эти люди и собрались отметить.
Обещают как обычно - свергнуть Пашиняна, сделать Армению самой сильной, от всех морей до всех морей, отвоевать и Карабах, и Луну, и естественно, вернуться.
Куда и как - разумеется, история умалчивает.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре