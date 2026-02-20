Аэропорт во Флориде решили переименовать в честь Трампа

Во Флориде одобрили законопроект о переименовании международного аэропорта Палм-Бич в честь президента США Дональда Трампа, передает Day.Az со ссылкой на CNN.

Документ был принят сенатом штата в четверг: 25 голосов "за" и 11 "против" (все от демократов). Ранее палата представителей Флориды также поддержала эту инициативу, проголосовав 81 "за" при 30 "против".

Теперь законопроект ожидает подписи губернатора Флориды Рона Десантиса. Для вступления в силу решение также должно быть одобрено Федеральным управлением гражданской авиации, и изменения могут вступить в силу в начале июля.

Инициативу предложили республиканцы Флориды, которые подчеркнули, что аэропорт является "родным" для президента, чье поместье Мар-а-Лаго расположено всего в восьми километрах от аэропорта. Сам Трамп, уроженец Нью-Йорка, официально сменил прописку на Флориду в 2019 году.

Однако против переименования выступают некоторые представители Демократической партии. Член конгресса Лоис Френкел отметила, что законодатели проигнорировали мнение жителей округа, не дав им возможности высказать свою позицию.

Особое беспокойство у демократов вызвали заявки на регистрацию товарных знаков для таких названий, как "DONALD J. TRUMP INTERNATIONAL AIRPORT", поданные в связи с Trump Organization.

Сенатор-демократ Шеврин Джонс пытался внести поправку, запрещающую семье Трампа получать прибыль от переименования, но она не прошла.

В ответ представители Trump Organization заверили, что президент и его семья не получат отчислений или лицензионных платежей, и что они готовы предоставить права на использование своего имени безвозмездно.

CNN также отмечает, что Трамп проявляет интерес к присвоению своего имени различным объектам, включая культурные центры и военные корабли. Он, например, предлагал переименовать в свою честь аэропорт Даллеса под Вашингтоном и нью-йоркский Пенсильванский вокзал.