В Баку обсуждено расширение сотрудничества Азербайджана с Азиатским банком развития

Обсуждено расширение сотрудничества Азербайджана с Азиатским банком развития (АБР).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство экономики, заместитель министра экономики Азер Байрамов встретился с делегацией во главе с региональным директором офиса по управлению государственным сектором и управленческим секторам Азиатского банка развития Навенду Караном.

В ходе встречи была представлена информация о реализуемых в Азербайджане реформах, направленных на диверсификацию экономики, совершенствование корпоративного управления, развитие деловой и инвестиционной среды, а также поддержку малого и среднего предпринимательства.

Отмечено, что цифровая трансформация экономики является одним из приоритетов страны, и в этой области реализуются меры по внедрению решений на основе искусственного интеллекта. Также были обсуждены меры по совершенствованию налогового администрирования, применению передового международного опыта и расширению цифровых механизмов контроля.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и рассмотрели возможности дальнейшего расширения сотрудничества.