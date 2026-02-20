Названы сферы применения ИИ в судебной системе Азербайджана

Стали известны сферы применения искусственного интеллекта в судебной системе Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сказал в рамках II Форума судей Азербайджана член Судебно-правового совета Сенан Гаджиев, подготовлена программа применения искусственного интеллекта в сфере правосудия.

"В частности, предусмотрена проверка с помощью искусственного интеллекта подачи исковых заявлений, апелляций, кассаций и жалоб в суд на соответствие процессуальным нормам. Также проекты решений по ряду категорий дел, исполнительным производствам и заявлениям или жалобам, поданным в порядке исполнительного производства, будут подготавливаться с использованием искусственного интеллекта", - сказал он.