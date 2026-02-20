Азербайджан представлен на международной выставке «День дипломатии» в Туркменистане

Посольство Азербайджанской Республики в Туркменистане приняло участие в международной выставке, посвященной "Дню дипломатии", которая состоялась в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на посольство, в рамках выставки были представлены публикации, отражающие богатое историческое наследие, культуру и искусство нашей страны, а также её туристический потенциал. Были распространены брошюры, посвящённые проектам "Made in Azerbaijan", "Travel to Azerbaijan" и "WUF13", а также представлен видеоролик, посвящённый туристическому потенциалу Азербайджана.

Участникам мероприятия была предоставлена подробная информация о мероприятии WUF13, которое состоится в Баку с 17 по 22 мая в рамках "Года градостроительсва и архитектуры" в Азербайджане. Также была освещена растущая роль нашей страны в области устойчивой урбанизации, инклюзивного городского планирования, достижения целей устойчивого развития и глобальной повестки дня в области городского планирования.

Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов вместе с официальными лицами страны и представителями дипломатического корпуса ознакомились с экспозицией, посвящённой Азербайджану. Гости выставки проявили значительный интерес к презентациям об Азербайджане.

Одновременно с этим посол Гисмет Гезалов дал интервью представителям туркменских СМИ.