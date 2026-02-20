Грузия ограничивает ввоз машин

- Эксперт о влиянии на цены в Азербайджане

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Известно, что азербайджанцы чаще всего покупают автомобили в Грузии. Это объясняется тем, что страна соседствует с Азербайджаном и цены на машины там относительно низкие.

Однако эта тенденция может измениться в ближайшем будущем.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил на заседании правительства, что в парламент уже внесен законопроект, запрещающий ввоз автомобилей старше шести лет.

По его словам, если в 2012 году в Грузии было зарегистрировано 864 тысячи автомобилей, то сейчас их число превысило два миллиона. Увеличение количества машин ведёт к перегруженности дорог и ухудшению экологической ситуации.

Как запрет, который планирует ввести Грузия, повлияет на автомобильный рынок Азербайджана?

Эксперт в сфере транспорта Эльданиз Джафаров в беседе с Day.Az отметил, что решение грузинских властей отразится на рынке частично, но ощутимо.

"В Азербайджане уже действуют ограничения на ввоз автомобилей старше десяти лет, при этом машины старше шести лет разрешено ввозить. Часть таких автомобилей поступает именно через Грузию. Поэтому последствия этого запрета для нашего рынка будут, и цены на автомобили старше шести, но младше десяти лет могут немного вырасти", - объяснил эксперт.

Он добавил, что после вступления запрета в силу компании, занимающиеся продажей автомобилей, скорее всего, будут искать новые маршруты поставок.

"Если в Грузии введут ограничения на автомобили старше шести лет и в будущем возникнут проблемы с их повторным экспортом, придётся изучать автомобильные рынки других стран", - заключил Джафаров.