Адиль Керимли навестил народного поэта Наримана Гасанзаде

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, заместитель председателя Союза писателей Рашад Меджид и секретарь организации Ильгар Фахми навестили народного поэта Азербайджана, драматурга и общественного деятеля Наримана Гасанзаде, поздравив с 95-летием этого выдающегося представителя азербайджанской литературы, сообщает министерство культуры.

Как передает Day.Az, министр подчеркнул, что богатое творчество Наримана Гасанзаде занимает особое место в азербайджанской литературе, оно любимо читателями, его драматургические произведения вызывают большой интерес у публики.

Было отмечено, что общенациональный лидер Гейдар Алиев высоко ценил вклад Наримана Гасанзаде в азербайджанскую литературу. Президент Ильхам Алиев также всегда подчеркивает его заслуги в области развития нашей литературы и культуры. Ярким примером высокой оценки творчества народного поэта является вручение ему на днях высшей награды Азербайджана - ордена "Гейдар Алиев", а также сердечное поздравление от Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Адиль Керимли поздравил народного поэта с юбилеем и вручил ему Почётный диплом министерства культуры.

Нариман Гасанзаде выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу. Он отметил, что гордится тем, что ему вручена награда имени великого лидера Гейдара Алиева.

Представители Союза писателей также выразили народному поэту наилучшие пожелания.